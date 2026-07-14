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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Angel One veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Angel One wird sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,28 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,27 INR je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,43 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,03 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,49 INR, gegenüber 10,09 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 54,85 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 51,50 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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