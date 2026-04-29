Angel Studio a Aktie

Angel Studio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CCT / ISIN: US0349481095

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Angel Studios A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Angel Studios A wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 107,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,448 USD je Aktie, gegenüber -1,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 458,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 321,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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