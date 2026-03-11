Ausblick: Angel Studios A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Angel Studios A präsentiert in der am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,224 USD. Das entspräche einem Gewinn von 61,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,580 USD erwirtschaftet wurden.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 94,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,674 USD, gegenüber -0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 306,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at