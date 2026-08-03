Ausblick: Angel Studios A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Angel Studios A wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,145 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Angel Studios A noch -0,270 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 109,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,410 USD im Vergleich zu -1,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 484,8 Millionen USD, gegenüber 321,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at