Ausblick: Angel Yeast legt Quartalsergebnis vor

Angel Yeast wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,600 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Yeast noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,79 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,14 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,78 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,67 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at