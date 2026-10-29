Angel Yeast Aktie
WKN: 940945 / ISIN: CNE0000014G0
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Angel Yeast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Angel Yeast lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass Angel Yeast für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,440 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Angel Yeast in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,89 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,78 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 19,12 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Angel Yeast Co Ltd (A)
|
29.10.26
|Ausblick: Angel Yeast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Angel Yeast gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.08.26
|Ausblick: Angel Yeast vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Erste Schätzungen: Angel Yeast stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Angel Yeast Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Angel Yeast Co Ltd (A)
|35,95
|-2,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.