Ausblick: Angel Yeast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Angel Yeast wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,540 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 25,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 4,77 Milliarden CNY gegenüber 4,28 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 CNY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,55 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 16,72 Milliarden CNY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at