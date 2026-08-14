Ausblick: Angel Yeast vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Angel Yeast wird am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,565 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,68 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Angel Yeast einen Umsatz von 4,11 Milliarden CNY eingefahren.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,78 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,92 Milliarden CNY, gegenüber 16,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at