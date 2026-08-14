Angel Yeast Aktie
WKN: 940945 / ISIN: CNE0000014G0
|
14.08.2026 07:01:06
Ausblick: Angel Yeast vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Angel Yeast wird am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,565 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,78 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,68 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 13,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Angel Yeast einen Umsatz von 4,11 Milliarden CNY eingefahren.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,78 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,92 Milliarden CNY, gegenüber 16,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Angel Yeast Co Ltd (A)
|
14.08.26
|Ausblick: Angel Yeast vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|Erste Schätzungen: Angel Yeast stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Angel Yeast legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Angel Yeast legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: Angel Yeast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Angel Yeast mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Angel Yeast Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Angel Yeast Co Ltd (A)
|43,66
|1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.