AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: AngioDynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AngioDynamics stellt am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AngioDynamics in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 80,2 Millionen USD im Vergleich zu 80,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,162 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 314,1 Millionen USD, gegenüber 292,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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