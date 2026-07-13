Ausblick: AngioDynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AngioDynamics stellt am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AngioDynamics in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 80,2 Millionen USD im Vergleich zu 80,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,162 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 314,1 Millionen USD, gegenüber 292,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at