AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|
05.01.2026 07:01:06
Ausblick: AngioDynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AngioDynamics gibt am 06.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,100 USD. Dies würde einen Gewinn von 61,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AngioDynamics -0,260 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,4 Millionen USD gegenüber 72,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,330 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 310,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 292,5 Millionen USD waren.
