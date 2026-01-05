Ausblick: AngioDynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AngioDynamics gibt am 06.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,100 USD. Dies würde einen Gewinn von 61,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AngioDynamics -0,260 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 76,4 Millionen USD gegenüber 72,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,330 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,830 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 310,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 292,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at