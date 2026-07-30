Ausblick: Anglogold Ashanti präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anglogold Ashanti wird am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,03 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 54,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,31 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 30,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,20 Milliarden USD gegenüber 2,45 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,09 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 9,89 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at