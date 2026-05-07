Anglogold Ashanti Aktie
WKN DE: A3EQAK / ISIN: GB00BRXH2664
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Anglogold Ashanti präsentiert Quartalsergebnisse
Anglogold Ashanti wird sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anglogold Ashanti im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,880 USD je Aktie gewesen.
Anglogold Ashanti soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,73 USD je Aktie, gegenüber 5,19 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 13,90 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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