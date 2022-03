Ausblick: Anhui Conch Cement gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Conch Cement lässt sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Anhui Conch Cement die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,60 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 27,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,26 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,26 CNY, gegenüber 6,26 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 184,75 Milliarden CNY im Vergleich zu 176,24 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

