Anhui Conch Cement Aktie
WKN: 529905 / ISIN: CNE0000019V8
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Anhui Conch Cement legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anhui Conch Cement wird am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,144 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Conch Cement ein EPS von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,95 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 17,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anhui Conch Cement einen Umsatz von 22,88 Milliarden CNY eingefahren.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,67 CNY je Aktie, gegenüber 1,46 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 85,32 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 90,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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