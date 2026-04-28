Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Jianghuai Automobile stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anhui Jianghuai Automobile im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 174,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 26,68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,70 Milliarden CNY umgesetzt.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,08 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,780 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 76,12 Milliarden CNY, gegenüber 46,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at