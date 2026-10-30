Anhui Jianghuai Automobile Aktie
WKN: 766659 / ISIN: CNE0000018M9
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Anhui Jianghuai Automobile wird am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,054 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Jianghuai Automobile ein EPS von -0,310 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 27,46 Prozent auf 14,70 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Jianghuai Automobile noch 11,53 Milliarden CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,432 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,780 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,71 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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