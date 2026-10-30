Anhui Yingjia Distillery Aktie

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WKN DE: A2ALWU / ISIN: CNE1000022H9

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Anhui Yingjia Distillery verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Yingjia Distillery wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,520 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,41 Milliarden CNY – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Yingjia Distillery 1,36 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 CNY im Vergleich zu 2,48 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 6,49 Milliarden CNY, gegenüber 5,13 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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