Anhui Yingliu Electromechanical Aktie

Anhui Yingliu Electromechanical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABQ7 / ISIN: CNE100001SN8

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Yingliu Electromechanical wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,183 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 103,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 CNY erwirtschaftet wurden.

Anhui Yingliu Electromechanical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 815,8 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 603,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,611 CNY, gegenüber 0,420 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,99 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,51 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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