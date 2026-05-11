Ausblick: Anicom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anicom wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 8,77 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Anicom einen Gewinn von 8,92 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,76 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 41,98 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 73,79 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 60,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at