Ausblick: Anika Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anika Therapeutics wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 79,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,340 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 28,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,760 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 117,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 112,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at