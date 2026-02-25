Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Anika Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anika Therapeutics wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,125 USD. Dies würde einen Gewinn von 91,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Anika Therapeutics -1,500 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,9 Millionen USD – ein Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anika Therapeutics 30,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,615 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 111,0 Millionen USD, gegenüber 119,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
