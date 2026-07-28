Ausblick: Anika Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anika Therapeutics veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anika Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,120 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,760 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 118,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 112,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at