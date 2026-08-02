Ausblick: ANIMA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ANIMA wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass ANIMA für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,281 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll ANIMA nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 138,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 64,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 396,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,858 EUR, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 513,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at