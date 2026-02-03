ANIMA Aktie
Ausblick: ANIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ANIMA wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll ANIMA nach der Prognose von 1 Analyst 139,3 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 60,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 351,1 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,730 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 510,6 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,32 Milliarden EUR waren.
