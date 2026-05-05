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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: ANIMA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ANIMA wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,157 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 61,86 Prozent auf 139,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ANIMA noch 365,8 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,771 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 485,8 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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