ANIMA Aktie
WKN DE: A110YL / ISIN: IT0004998065
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ANIMA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ANIMA lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,187 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll ANIMA nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 119,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 63,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 326,3 Millionen EUR umgesetzt worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,906 EUR, gegenüber 0,820 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 545,6 Millionen EUR im Vergleich zu 1,44 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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