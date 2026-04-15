Ausblick: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A präsentiert in der am 16.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,06 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,840 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 32,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 522,8 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 691,8 Millionen CNY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,86 CNY je Aktie, gegenüber 3,18 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,50 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at