Annaly Capital Management Aktie

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WKN DE: A3DUCY / ISIN: US0357108390

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Annaly Capital Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Annaly Capital Management wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,745 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Annaly Capital Management 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 665,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 55,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Annaly Capital Management 1,49 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 2,92 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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