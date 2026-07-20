Ausblick: Annaly Capital Management legt Quartalsergebnis vor

Annaly Capital Management öffnet am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,751 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2403,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 64,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 639,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,79 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD im Vergleich zu 2,92 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at