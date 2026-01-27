Annaly Capital Management Aktie
WKN DE: A3DUCY / ISIN: US0357108390
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Annaly Capital Management präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Annaly Capital Management wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 64,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 697,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD im Vergleich zu 1,62 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden USD, gegenüber 6,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
