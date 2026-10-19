Annaly Capital Management Aktie
WKN DE: A3DUCY / ISIN: US0357108390
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Annaly Capital Management vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Annaly Capital Management lädt am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,772 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 60,90 Prozent auf 637,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 6,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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