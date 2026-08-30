Anoto Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DYQG / ISIN: SE0010415281

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30.08.2026 07:01:06

Ausblick: Anoto Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anoto Group Registered präsentiert am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,5 Millionen SEK – ein Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anoto Group Registered 4,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,020 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,090 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 29,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 22,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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