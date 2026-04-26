Anritsu Corporation Aktie
WKN: 857730 / ISIN: JP3128800004
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Anritsu präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Anritsu präsentiert am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 42,27 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,28 Prozent erhöht. Damals waren 33,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 38,42 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anritsu einen Umsatz von 32,14 Milliarden JPY eingefahren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 87,15 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 70,42 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 120,67 Milliarden JPY, gegenüber 112,98 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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