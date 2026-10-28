Anritsu Corporation Aktie
WKN: 857730 / ISIN: JP3128800004
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Anritsu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Anritsu wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 28,15 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Anritsu 25,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 34,24 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 129,94 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 91,20 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 142,38 Milliarden JPY, gegenüber 117,46 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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