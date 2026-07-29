Ausblick: Anritsu präsentiert Quartalsergebnisse

Anritsu öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 20,93 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anritsu ein EPS von 4,55 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,46 Milliarden JPY gegenüber 23,62 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 120,06 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 91,20 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 137,25 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 117,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at