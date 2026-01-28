Anritsu Corporation Aktie

WKN: 857730 / ISIN: JP3128800004

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Anritsu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Anritsu veröffentlicht am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 23,94 JPY je Aktie gegenüber 20,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Anritsu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 86,53 JPY, gegenüber 70,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 120,19 Milliarden JPY im Vergleich zu 112,98 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

