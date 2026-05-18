Ausblick: Antalpha Platform stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Antalpha Platform wird am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Antalpha Platform ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 21,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 61,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Antalpha Platform einen Umsatz von 13,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,360 USD im Vergleich zu 0,840 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 91,7 Millionen USD, gegenüber 79,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at