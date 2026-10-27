Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Antero Midstream legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Antero Midstream wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,297 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 312,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 340,6 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,34 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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