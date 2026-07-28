Ausblick: Antero Midstream präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Antero Midstream wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass Antero Midstream für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 326,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Antero Midstream einen Umsatz von 323,1 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im Vorjahr waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at