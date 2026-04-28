Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Antero Midstream stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Antero Midstream äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Antero Midstream 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 311,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 308,8 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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