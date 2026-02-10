Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A2PFVX / ISIN: US03676B1026

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Antero Midstream vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Antero Midstream präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Antero Midstream 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 296,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Antero Midstream 305,1 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,996 USD, gegenüber 0,830 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,18 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

