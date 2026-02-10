Ausblick: Antero Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Antero Resources lädt am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten schätzen, dass Antero Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Antero Resources einen Umsatz von 1,19 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,13 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,32 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at