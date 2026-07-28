Ausblick: Antero Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Antero Resources stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,835 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Antero Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,10 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at