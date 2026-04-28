Antero Resources Corporation Aktie

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WKN DE: A1W4U4 / ISIN: US03674X1063

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Antero Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Antero Resources äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,15 USD aus. Im letzten Jahr hatte Antero Resources einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Antero Resources für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,67 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 6,58 Milliarden USD, gegenüber 5,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

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