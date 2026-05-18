Ausblick: Anthem Biosciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anthem Biosciences stellt am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Anthem Biosciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,48 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Anthem Biosciences in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,44 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 8,07 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 21,19 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 18,45 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at