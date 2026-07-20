Ausblick: Anthem Biosciences präsentiert Quartalsergebnisse

Anthem Biosciences wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,80 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Anthem Biosciences 2,43 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anthem Biosciences in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,24 Milliarden INR im Vergleich zu 5,40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,91 INR im Vergleich zu 10,55 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 25,72 Milliarden INR, gegenüber 21,24 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at