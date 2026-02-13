Anupam Rasayan India Aktie
ISIN: INE930P01018
|
13.02.2026 07:01:06
Ausblick: Anupam Rasayan India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Anupam Rasayan India wird am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,90 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,44 Milliarden INR aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,20 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,50 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,30 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,33 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
