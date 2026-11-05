Anveshan Heavy Engineering Aktie

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WKN DE: A2PADS / ISIN: INE294Z01018

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Anveshan Heavy Engineering präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anveshan Heavy Engineering präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Anveshan Heavy Engineering 16,01 INR je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,75 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 57,20 INR aus. Im Vorjahr waren 55,12 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 8,39 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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