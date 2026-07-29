Ausblick: AO Smith gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AO Smith präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,957 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AO Smith noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AO Smith für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 994,9 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,76 USD, gegenüber 3,85 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 3,92 Milliarden USD im Vergleich zu 3,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at