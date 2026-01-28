Ausblick: AO Smith stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AO Smith wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,841 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

AO Smith soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 928,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 912,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,80 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,85 Milliarden USD, gegenüber 3,82 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at